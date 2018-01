Große Lawinengefahr in Salzburg, Westbahnstrecke gesperrt

Ergiebige Neuschneemengen und starker Nordwestwind bringen Salzburg eine angespannte Lawinensituation. In Tirol ist die Westbahnstrecke gesperrt.

Das Sturmtief "Friederike" hat Österreichs Westen derzeit fest im Griff: Wegen der ergiebigen Neuschneemengen und Windverfrachtungen herrschte am Donnerstag in Salzburgs Bergen eine sehr angespannte Lawinensituation. Die Katschbergstraße (B99) wurde zwischen Obertauern und Tweng wegen der Lawinengefahr gesperrt.

Große Lawinengefahr in Salzburg

Der Lawinenwarndienst des Landes Salzburg meldet derzeit eine große Lawinengefahr. Auf der fünfteilge Skala bedeutet das Warnstufe vier. Ergiebige Neuschneemengen und starker Nordwestwind hätten zu dieser Situation geführt. Die Auslösebereitschaft für Schneebrettlawinen sei vom lichten Hochwald aufwärts groß. Lawinen könnten auch spontan abgehen, Staubanteil entwickeln und exponierte Verkehrswege gefährden. Aufgrund der ungünstigen Unterlage durch eingeschneiten Reif können Lawinen auch im mäßig steilen Gelände bei geringer Zusatzbelastung ausgelöst werden.

Bereits einzelne Sportler können Abgänge auslösen

Der Lawinenwarndienst warnt davor, dass bereits einzelne Wintersportler Schneebretter auslösen können. Die Gefahrenstellen lägen zum Teil atypisch hinter kammfernen Geländekanten oder Waldschneisen. Damit herrschen im Varianten- und Tourenbereich sehr heikle Bedingungen. Auch in den Nockbergen seien die Möglichkeiten für Variantenfahrer eingeschränkt und erfordern Erfahrung in der Lawinenbeurteilung. Dort herrscht Gefahrenstufe 3.

Freerider unverletzt aus Lawine geborgen

Bereits am Dienstag hatte ein Freerider in Sportgastein eine Lawine ausgelöst. Er konnte allerdings von seinem Kameraden unverletzt ausgegraben werden. Beide wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Tal gebracht.

Westbahnstrecke gesperrt

Wegen der prekären Lawinensituation ist am Donnerstag die Westbahnstrecke zwischen Landeck-Zams und St. Anton am Arlberg gesperrt worden. "Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet", berichtete ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair. Die Dauer der Sperre war vorerst nicht absehbar.

"Die Lage wird von der Lawinenkommission laufend neu beurteilt", sagte Gasser-Mair. Die ÖBB baten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen, aber die Sicherheit gehe vor, so Gasser-Mair: "Wir wollen keinesfalls ein Risiko eingehen". Es sei ein Schienenersatzverkehr zwischen Landeck-Zams und Bludenz ohne Halt in St. Anton am Arlberg eingerichtet. Für Reisende, die nach St. Anton wollen, stünden aber in Bludenz Shuttle-Züge bereit.

Zudem wurden etliche Straßen gesperrt. Laut ÖAMTC musste etwa die Arlberg Straße (B197) zwischen dem S16-Anschluss St. Anton und Rauz gesperrt werden. Die Orte St. Anton und St. Christoph waren somit auf dem Straßenweg nicht erreichbar, nach Zürs und Lech gelangte man von der Vorarlberger Seite über Stuben aus.

In Tirol herrscht ebenfalls weiter große Lawinengefahr. Sie wurde auf Stufe vier der fünfteiligen Skala eingestuft. Vor allem im Westen und Norden Nordtirols wurde die Situation als kritisch bewertet. In den übrigen Regionen des Bundeslandes wurde die Gefahr oberhalb von etwa 1600 Metern als groß, darunter als "erheblich", also mit Stufe drei, eingestuft.

