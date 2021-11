Große Menge Heroin von Wien nach Salzburg geschmuggelt und verkauft: mehrjährige Haftstrafen

Ein Serbe und vier Österreicher, in der der Stadt Salzburg und im Tennengau wohnhaft, wurden am Dienstag am Landesgericht Salzburg schuldig erkannt, in den Jahren 2019 und 2020 eine erhebliche Menge der harten Droge Heroin gewinnbringend verkauft zu haben. Laut Staatsanwältin Elena Haslinger hatte das Quintett im Alter zwischen 35 und 59 Jahren in unterschiedlicher Tatbeteiligung das Suchtgift in zahlreichen Schmuggelfahrten in Wien geholt und dann im Raum Salzburg an eine Vielzahl an Abnehmer verdealt.

SN/alswart - Fotolia Symbolbild.