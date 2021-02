Große Pläne für den Faistenauer Ortskern

Neuer Anlauf für ein Wohnbauprojekt im Zentrum von Faistenau: Wo jetzt das Hallenbad des Gasthofs Alte Post steht, sollen Wohnungen kommen.

Rund 20 Eigentumswohnungen, verteilt auf zwei Baukörper: Dieses Vorhaben wurde vergangene Woche im Faistenauer Bauausschuss vorgestellt.

Thomas Kranabetter von der Harlander Baumanagement GmbH sieht das Projekt erst am Startpunkt. "Wir sind mit dem Grundeigentümer und der Gemeinde in Verhandlung. Wir haben aber das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen, und wollen das Projekt umsetzen." Geplant seien 60- bis 100 m22 große Wohnungen in erster Linie für wachsende Familien aus der Gemeinde. Vergeben wird mittels Interessentenliste, auf der ...