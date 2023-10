Große Rettungsübung in Seeham

Der kombinierte Einsatz von Wasserrettern und einem Hubschraubertransport gilt laut Wasserrettung als besonders schnell.

Rettungskräfte übten am Freitag in Seeham.

Am Freitag fand in Seeham eine große Rettungsübung mit Wasserettung und Flugpolizei statt. Dabei wurde der Einsatz der Wasserrettung mit der Unterstützung eines Hubschraubertransport kombiniert. Laut Landesverband Salzburg der Österreichischen Wasserrettung ist diese Art des Rettungseinsatzes besonders schnell und effektiv. Spezielle Einsatzkräfte für Wildwassereinsätze und Rettungstaucher wurden von der Wasserrettung ausgebildet um mit einem Hubschrauber der Salzburger Flugpolizei schnellstmöglich zum Einsatzort zu kommen. Im Notfall werden dazu die Wasserrettungskräfte von der Hubschrauberbesatzung der Polizei aufgenommen und zum Einsatzort geflogen. Im Sommer wurde dies bereits bei zwei Einsätzen erfolgreich durchgeführt.

Am Freitag gab es eine Übung in Seeham

Am Freitag fand dazu in Seeham eine große Übung statt.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte in Seeham wurde mit der Einweisung auf das Fluggerät begonnen und die verschiedenen Transportmöglichkeiten für den Wasserrettungseinsatz getestet. Insgesamt nahmen 15 Einsatzkräfte der Ortsstellen Grabensee, Seeham, Obertrum, Mattsee, Wallersee, Salzburg Stadt und Bischofshofen an dieser Ausbildung teil.