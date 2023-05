Große Sonderschau und ein Fest für Annemarie Moser

Die neue Ausstellung im FIS-Skimuseum in Werfenweng zeigt einen Überblick über das sportliche Leben der fünffachen Weltmeisterin und Olympiasiegerin von 1980. Von der Sportpresse wurde die 62-fache Weltcupsiegerin als "La Pröll", "Skikönigin" oder auch "Goldmarie" gefeiert.

Die Ehrenbürgerin von Kleinarl erzählte dabei einige private Anekdoten, schilderte, warum sie ihrer Ausrüstungsfirma Atomic treu blieb und war gewohnt bescheiden: "So ein Aufwand für mich. Ich bin damals einfach schnell gefahren."

"Wir haben bewusst versucht, dem Druck nachzuspüren, dem sie zu dieser Zeit ausgesetzt war", sagt Historiker Andreas Praher zur inhaltlichen Gestaltung der äußerst sehenswerten Sonderschau. Die multimedial inszenierten Ausstellungsstationen geben tiefere Einblicke in einzelne - auch private - Themenbereiche. Zu sehen sind neben Trophäen viele private Bilder und Erinnerungsstücke an das Leben als sechstes von acht Bergbauernkindern, als pflegende Tochter, berufstätige Ehefrau und Partnerin oder als spätere Restaurant- und Cafébetreiberin in Kleinarl.