Großeinsatz: Alte Mühle in Seekirchen in Vollbrand

Die Baumgartner Mühle in Seekirchen wurde in der Nacht auf Samstag ein Opfer der Flammen.

Kurz vor zwei Uhr Früh wurde die Feuerwehr Seekirchen am Samstag alarmiert: Ein Feuer war in der Baumgartner Mühle ausgebrochen. Bereits als die Feuerwehrleute eintrafen, stand das ehemalige Mühlengebäude in Vollbrand. Es wurde daher umgehend die Alarmstufe erhöht.

Die Nachbarfeuerwehren Eugendorf, Henndorf und Obertrum unterstützten die Einsatzmaßnahmen. Die Löscharbeiten dauerten Samstagmorgen noch an. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Baumgartner Mühle - auch unter dem Namen Giglmayr Mühle bekannt - gehört zu den ältesten Gebäuden der Gemeinde. 798 wurde sie erstmals erwähnt, 1955 der Mühlenbetrieb eingestellt. Das Gebäude stand nicht unter Denkmalschutz.