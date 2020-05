Großeinsatz am Buchberg: Sechs Feuerwehren löschten Brand in Stallgebäude

Alarmstufe drei bei Brand in landwirtschaftlichem Objekt bei Mattsee - 150 Einsatzkräfte konnten weitere Ausbreitung verhindern.

Um 18.36 Uhr ging bei den Einsatzkräften der Alarm ein. "Als wir am Brandort eintrafen, schlugen bereits die Flammen aus dem Dach", berichtete Christian Schweiger, der Ortskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mattsee, am Dienstagabend.

In einem landwirtschaftlichen Gebäude am Buchberg bei Mattsee war der Brand am frühen Abend ausgebrochen. Die anfangs ausgerufene Alarmstufe 2 wurde aufgrund der zunächst raschen Entwicklung auf Alarmstufe 3 erhöht. Feuerwehren aus sechs Gemeinden sowie Polizei und Rotes Kreuz seien mit insgesamt 150 Mann an dem Einsatz beteiligt gewesen, sagte Schweiger den SN. Personen kamen bei dem Brand jedoch nicht zu Schaden. Durch das rasche Vorgehen konnte kurz vor 20 Uhr Entwarnung gegeben werden: Der Brand sei gelöscht, die Glutnester unter Kontrolle, berichtete der Ortsfeuerwehrkommandant. Die Tiere wurden aus dem Stallgebäude in Sicherheit gebracht. Aus welcher Ursache der Brand ausgebrochen war, stand zunächst noch nicht fest. Auch über die Ausmaße des Sachschadens an dem Objekt gab es am Dienstagabend noch keine Gewissheit.

Quelle: SN