Großeinsatz in Fusch: Dachstuhlbrand bei Gasthof

Bei einem Brand in Fusch wurde ein Gasthof enorm beschädigt.

Am Mittwochabend kam es gegen 20.20 Uhr in einem Gasthof in Fusch an der Großglocknerstraße zu einem Dachstuhlbrand. Der 40-jährige Objekteigentümer wurde auf eine starke Rauchentwicklung seitlich des Dachstuhls aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. 75 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Fusch, Bruck und Zell am See konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Durch den Brand wurde die Dachkonstruktion beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass am 15. November 2023 Flämmarbeiten am Kaltdach durchgeführt wurden. Eine endgültige Abklärung der Brandursache folgt.