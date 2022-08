Großeinsatz in St. Johann im Pongau: Auto stürzte von Salzachbrücke in den Fluss

Zu einem schweren Verkehrsunfall in St. Johann im Pongau wurden die Einsatzkräfte am Montag um 23.24 gerufen. Ein Lenker war mit seinem Fahrzeug im Bereich der Salzachbrücke/Großarler Landesstraße von der Straße abgekommen und in die Salzach gestürzt. Wie durch ein Wunder konnte sich der Fahrzeuglenker leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien, ehe dieses von der Strömung der Salzach abgetrieben wurde und in dieser versank. Das schreibt die Salzburger Wasserrettung in ihrer Aussendung.

Seitens der Wasserrettung rückten demnach die Ortsstellen St. Johann im Pongau, Schwarzach und Bischofshofen sofort zum Einsatzort aus. Mit insgesamt vier Booten begann noch in der Nacht mit Sonargeräten die Suche nach dem Pkw. Etwa 500 Meter unterhalb der Unfallstelle wurde das Fahrzeug in der starken Strömung in einer Tiefe von eineinhalb Metern geortet. Ein Taucheinsatz an dieser Stelle war nicht möglich, so wurde in Zusammenarbeit mit dem Kraftwerksbetreiber Wasser zurückgehalten und so der Pegel um zirka einen Meter abgesenkt. Nachdem das Dach des Fahrzeugs knapp aus der Salzach ragte, konnten Einsatzkräfte der Wasserrettung ein Windenseil der Feuerwehr St. Johann an diesem anschlagen und das Fahrzeug aus der Salzach bergen. Um 03.00 Uhr war der Einsatz abgeschlossen und Wasserrettung und Feuerwehr konnten einrücken.