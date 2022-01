Großeinsatz nach Schussabgabe und Wohnungsbrand in der Stadt Salzburg

Wie der ORF berichtet ist es in der Landeshauptstadt Montagfrüh zu einer Schussabgabe an der Glan gekommen. Eine Person wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt. Offenbar soll der Vorfall laut ORF aber in Zusammenhang mit einem Brand in der Aribonenstraße im Stadtteil Liefering stehen. Eine Wohnung eines Mehrparteienhauses geriet dort in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr Salzburg sowie der Löschzug Itzling der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzburg konnten den Brand löschen. Insgesamt mussten 30 Bewohner evakuiert werden, sieben davon mussten mittels Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. Die übrigen Bewohner des Mehrparteienhauses wurden vorübergehend in einem Hotel untergebracht. Die Polizei ermittelt.

Mehrparteienhaus vorerst unbewohnbar

Eine zeitnahe Rückkehr der Bewohner in das Mehrparteienhaus scheint angesichts eines Bruchs an der Heizungsanlage ausgeschlossen. "Durch den Brand wurde der Heizkreislauf des Hauses schwer beschädigt. Es traten Unmengen von Wasser aus, sodass die darunterliegenden Wohnungen unbewohnbar sind. Wir versuchen mittels Wassersauger den Schaden soweit wie möglich zu beseitigen", erklärte Feuerwehreinsatzleiter Stefan Jakolitsch im ORF Radio.

Weitere Informationen folgen