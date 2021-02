Großeinsatz nach zwei Lawinenabgängen im Gasteinertal

Bergrettung, Alpinpolizei, Hundeführer und drei Hubschrauber rückten aus, dann die Entwarnung: Es gibt keine Verschütteten.

Am Donnerstag kurz nach 12 Uhr wurde ein Lawinenabgang in Bad Hofgastein bei der "Hohen Scharte" abseits der Pisten gemeldet. Nur wenige Minuten später gab es eine weitere Alarmierung. Gemeldet wurde ein zweiter Lawinenabgang im Bereich des Guggensteins, ebenfalls Gemeindegebiet von Bad Hofgastein, mit einer unklaren Situation.

Es folgte ein Großaufgebot an Einsatzkräften - die Mitglieder der Ortsstellen Bad Hofgastein, Dorfgastein und Badgastein, vier Bergrettungshundeteams, Hubschrauberteams von Martin 1, Libelle und Alpin Heli 6 - wurden angefordert. "Wir konnten allerdings aufgrund von Meldungen bzw. von Ausfahrtsspuren beim Lawinenfeld relativ rasch eine Verschüttung ausschließen", sagte der Pongauer Bezirksleiter der Bergrettung, Gerhard Kremser.

Die Schneesituation sei allerdings heute wieder recht angespannt, erklärte Kremser, denn kurz nach Ende des Einsatzes, als Hilfskräfte den Forstweg abfahren wollten, gingen in diesem Gebiet noch weitere Grundlawinen ab.

In diesem Zusammenhang möchte die Bergrettung Salzburg wieder darauf hinweisen, dass rechtzeitige Meldungen zu Lawinenabgängen (an Liftpersonal, Bergrettung oder Polizei) sehr hilfreich sind und dazu beitragen, kostspielige und aufwändige Großeinsätze zu vermeiden.

Quelle: SN