Großeinsatz - neue Suchaktion nach vermisstem Flugzeug im Kleinen Deutschen Eck

Die Suche nach einem vermissten Kleinflugzeug im Landkreis Berchtesgadener Land ist in der Früh wieder aufgenommen werden. Ab 7.00 Uhr machten sich die Helfer erneut mit mehreren Hubschraubern und zu Fuß auf die Suche nach dem Flugzeug, wie die Polizei mitteilte. Die Suche war am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr aufgrund des dichten Nebels und der Dunkelheit abgebrochen worden.

Wie die bayerische Polizei mitteilte, war die einmotorige Maschine mit deutscher Zulassung von Tirol nach Salzburg unterwegs.

Das Flugzeug verschwand gegen 13.45 Uhr vom Radar der deutschen Flugsicherung und wird bei Melleck in der Gemeinde Schneizlreuth vermutet. Seitdem suchen in dem unwegsame Gelände mehrere Hubschrauber und zahlreiche Einsatzkräften am Boden nach dem Kleinflugzeug.

Wie eine Sprecherin der bayerischen Polizei am Abend sagte, sei noch keine Absturzstelle gefunden worden: "Die tiefhängenden Wolken in dem Gebiet machten eine Suche aus der Luft sehr schwierig."

Auf Grund des unwegsamen und hochalpinen Geländes wurde die Suche zunächst von mehreren Hubschraubern - darunter auch ein österreichischer Polizeihubschrauber - durchgeführt. Da sich das Wetter zunehmend verschlechterte und starker Nebel aufzog, mussten die Suchmaßnahmen aus der Luft eingestellt werden. Trotz der widrigen Witterung und des unwegsamen Geländes befanden sich am Abend mehrere Trupps der Bergwacht und der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei im Einsatz und versuchten, die mögliche Absturzstelle zu lokalisieren.

Von wo das Flugzeug aus startete, wo es landen sollte und wie viele Personen an Bord sind, war zunächst nicht bekannt.

Quelle: SN/Apa