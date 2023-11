Großeinsatz in Salzburg-Parsch: 61-Jähriger in Wohnung mit Messer attackiert

Im Salzburger Stadtteil Parsch wurde am Montagvormittag ein 61-jähriger Salzburger mit einem Messer angegriffen. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen.

In der Fadingerstraße in Salzburg kam es am Vormittag zu einem Polizeigroßeinsatz. Laut ersten Informationen wurde ein Mann in einer Wohnung mit einem Messer attackiert. Das Opfer - ein 61-jähriger Salzburger - wurde vom Roten Kreuz mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Kriseninterventionsteam ist vor Ort.

Der Notruf ging bei der Polizei um 9 Uhr ein. Als die Beamten kurz darauf am Tatort in der Fadingerstraße ankamen, trafen sie dort auf einen 35-jährigen Mann mit einem Messer in der Hand, der das Haus gerade verlassen wollte. Der Mann aus dem Jemen wurde als dringend tatverdächtig festgenommen. Zu den Hintergründen der Tat ist derzeit noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt.