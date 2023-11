Mehrere Kilo Heroin und Kokain verkauft: Vier Afghanen in Salzburg vor Gericht

Ausgehend von einer Wohnung im Salzburger Lichthaus betrieb ein Quartett aus Afghanistan "einen beeindruckenden bandenmäßigen Handel mit Suchtgift" , so der Staatsanwalt. Der 36-jährige, mutmaßliche Anführer der Dealer habe demnach dutzende "Kunden" mit insgesamt zwei Kilo Heroin und 750 Gramm Kokain versorgt. Drei Landsmänner fungierten laut Anklage als seine "Läufer" bzw. Subdealer.

Drei der vier Afghanen, die am Donnerstag am Salzburger Landesgericht vor dem erweiterten Schöffensenat (Vorsitz: Richter Philipp Grosser) Platz nehmen mussten, sind bereits mehrfach vorbestraft, teilweise auch einschlägig. Das hielt die in der Stadt Salzburg lebenden Männer im Alter zwischen 24 und 36 Jahren nicht davon ab, "etliche Monate lang den Bereich Salzburger Hauptbahnhofs und der Elisabeth-Vorstadt mit Gift zuversorgen", wie Staatsanwalt Florian Weinkamer zum Prozessauftakt betonte. Weinkamer lastet dem Quartett "massiven Suchtgifthandel im Rahmen einer kriminellen Vereinigung" an. Als Haupttäter nennt der Staatsanwalt den erstangeklagten 36-Jährigen: "Er war der Strippenzieher. Er hat anderen Personen nicht weniger als zwei Kilo Heroin sowie 750 Gramm Kokain gewinnbringend überlassen." Dessen drei mitangeklagte Landsmänner wiederum sollen - gleichsam als Subdealer des mutmaßlichen Anführers - jeweils ungefähr 500 Gramm Heroin und einige Hundert Gramm Kokain direkt an die "Kunden" verkauft haben.

Drei volle Geständnisse und ein Teilgeständnis

Die drei mitangeklagten Afghanen bekannten sich zu den Anklagevorwürfen jeweils schuldig. Alle drei belasteten zudem den - nur teilgeständigen - Hauptangeklagten als Anführer bzw. als die Drehscheibe ihrer Drogengeschäfte. "Die Abnehmer haben immer beim Erstangeklagten angerufen und Ware bestellt. Er hat die Entscheidung getroffen, wer dann etwas bekommt bzw. wie viel er bekommt. Wir drei (gemeint die Mitangeklagten, Anm.) haben dann meistens das Heroin oder Kokain an die Kunden weitergegeben", berichtete etwa der 27-jährige Viertangeklagte. Er ist als einziger bislang unbescholten und hatte vor seiner Verhaftung auch seit einigen Jahren durchgehend gearbeitet.

Dem mutmaßlichen Haupttäter drohen bis zu 20 Jahre Haft

Der mutmaßliche 36-jährige Haupttäter - bereits sechs Mal gerichtlich verurteilt, wollte in seiner Vernehmung durch das Gericht von seiner führenden Rolle aber nichts wissen: "Ich war kein Anführer. Jeder von uns hat für sich verkauft. Ich habe insgesamt vielleicht 400 Gramm Heroin und 200 Gramm Kokain weitergegeben oder verkauft, nicht mehr." Auf Vorhalt von Richter Grosser, dass er "aber von fast allen der Drogenabnehmer und von allen Mitangeklagten" als derjenige genannt werde, "der eindeutig das Sagen hatte", meinte der 36-Jährige: "Viele Abnehmer lügen. Und die anderen Angeklagten haben nur ein paar Mal für mich etwas verkauft."

Alle Angeklagten betonten, zur Finanzierung ihrer eigenen, schweren Drogensucht Suchtgift verkauft zu haben. Bei anklagekonformer Verurteilung droht dem Erstangeklagten - bei ihm liegt Strafschärfung wegen Rückfalls vor - eine Haftstrafe zwischen einem Jahr und 20 Jahren; bei den Mitangeklagten liegt der Strafrahmen zwischen einem Jahr und 15 Jahren Freiheitsstrafe.

Der Prozess war am Nachmittag noch im Gang. Mit Urteilen gegen die drei Mitangeklagten ist für den Abend zu rechnen.