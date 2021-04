Großer Ärger über die Impfreihenfolge in Salzburg

Salzburg ist Schlusslicht in der Impfstatistik des Bundes. Und in den Hausarztpraxen mehren sich die Beschwerden von Personen, die auf ihre Impfung warten.

Der Unmut bei dem Salzburger Ehepaar ist groß. Während Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag in einem Zeitungsbericht verkündete, dass man in Vorarlberg, Tirol und dem Burgenland bereits Personen unter 65 Jahren impfe, hatten die beiden (73 und 67) noch keine Information über einen Impftermin. Von teils jüngeren Bekannten aus anderen Bundesländern hätten sie gehört, dass diese bereits geimpft seien. "Wie kann das sein?", fragt das Paar.

Fragen wie diese hört auch die Koppler Hausärztin Birgitt Keuschnigg-Strassl beinahe täglich. ...