Großer Andrang auf den Impfbus: 774 Personen ließen sich bisher bei der Aktion impfen

Der Andrang ist groß. Am Donnerstag wurde in Tamsweg der bisherige Tagesrekord geknackt.

Seit einer Woche tourt der Impfbus durch Salzburg. Bisher ließen sich 774 Menschen im Rahmen der Sonderimpfaktion immunisieren. Die Nachfrage nach einer Impfung ohne Termin war groß - vor allem in den Gemeinden Adnet und Tamsweg. In Adnet kamen am Dienstag innerhalb von drei Stunden 97 Personen und ließen sich mit dem Vakzin von Johnson & Johnson impfen. Landesrettungskommandant Anton Holzer freut sich über die hohe Nachfrage: "Natürlich hat der Impfbus ganz andere Kapazitäten als eine Imfpstraße, wo wir teilweise mehrere Linien gleichzeitig betreiben. Dafür sind wir mit dem Impfbus deutlich flexibler."

Am Donnerstag fuhr der Impfbus nach Tamsweg weiter. Schon vor dem offiziellen Impfstart um zehn Uhr, bildete sich vor dem Bus eine lange Schlange, heißt es vom Roten Kreuz. Bis zum Abend erhielten dort 130 Personen eine Impfung: Der aktuelle Tagesrekord der Impfaktion. Am Freitag bleibt der Bus in St. Michael im Lungau zwischen 10 und 17 Uhr stehen. Jeder kann kommen und sich kostenlos immunisieren lassen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Stopps in den kommenden Tagen sind am Samstag in Saalfelden geplant (9-15 Uhr), am Sonntag in Mittersill (10-17 Uhr) und am Dienstag in Mattsee (16-20 Uhr).