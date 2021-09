Großer Andrang überraschte: Zweiter Impfbus musste kommen

Beim Outlet Center in Wals-Himmelreich musste am Freitagnachmittag ein zweiter Impfbus kommen, weil sich so viele Menschen impfen lassen wollten. Mit unterschiedlichen Motiven.

Die lange Schlange vor dem Outlet Center in Wals-Himmelreich am späten Freitagnachmittag hat alle Beteiligten überrascht. Beim vor dem Einkaufszentrum parkenden Impfbus herrschte so großer Andrang, dass die Verantwortlichen einen zweiten Impfbus, der auf der Rückfahrt von Koppl war, kurzfristig nach Wals-Himmelreich schickten. Bis 18.30 Uhr wurden 350 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht. "Und es stehen immer noch welche draußen und warten", sagte Rotkreuz-Sprecherin Roberta Thanner.

Die Motive der Wartenden waren unterschiedlich. "Weil man wirklich bald nichts mehr tun darf", meinte eine Walserin, die mit ihrer Mutter auf den ersten Stich wartete. Sie rechne auch damit, dass die Tests bald nicht mehr kostenlos sein würden. Daher lasse sie sich impfen, "obwohl ich noch immer Bedenken habe". Sie sorge sich wegen der Nachwirkungen, erzählt die Frau. Fabian Gräf hat andere Beweggründe. "Ich möchte nicht mehr nur an Onlinevorlesungen teilnehmen", sagt der Student aus Salzburg. Der bevorstehende Beginn des neuen Semesters habe nun den Ausschlag gegeben. Er habe es "schon länger geplant. Ich hatte nie wirklich Zeit, mich impfen zu lassen." Die musste er sich am Freitagnachmittag dafür großzügig nehmen - nach 40 Minuten stand Gräf erst etwa in der Mitte der Schlange. Sandra Daia fungierte währenddessen als Platzhalterin. "Ich bin eigentlich mit meinem Freund da, weil er noch nicht geimpft ist." Sie sei bereits geimpft und habe ihren Partner überredet, erzählt die Grödigerin. "Es ist an der Zeit, dass er es auch macht."

"Wir freuen uns, dass das Angebot so gut angenommen wird", sagte Rotkreuz-Sprecherin Thanner. Sie dankte den Ärzten, die kurzfristig eingesprungen seien, darunter auch Werner Aufmesser, Präsident des Landesverbands des Roten Kreuzes.