Großer Drogenprozess ab Mittwoch im Kolpinghaus Salzburg

Am Mittwoch startet in Salzburg ein großer Suchtgiftprozess gegen 15 Angeklagte wegen Handels mit rund 22 Kilo Drogen. Das Landesgericht hat die Verhandlung aus Platzgründen in das Kolpinghaus verlegt und umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden.

SN/robert ratzer Prozess im Salzburger Kolpinghaus - das war der Auftakt im Kaprun-Verfahren am 18. Juni 2002.