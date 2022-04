Großer Polizeieinsatz in Salzburg-Gnigl: Mann betrat im Tarnanzug und offenbar mit Gewehr Firmenareal

Laut Polizeisprecher Hans Wolfgruber durchsuchen zahlreiche, teils schwer bewaffnete Polizeikräfte, darunter die Spezialeinheit Cobra, das Gebäude in der Warwitzstraße. In diesem sind mehrere Firmen und Einrichtungen, darunter auch ein Betrieb der Geschützte Werkstätten - Integrative Betriebe Salzburg, untergebracht.

Wie der Polizeisprecher am Mittwoch gegen 14.15 Uhr mitteilte, "hat am Mittwoch kurz vor Mittag eine Person in einem Camouflage- bzw. Tarnanzug und mit einem waffenähnlichen Gegenstand das Firmenareal durch das dortige große Zufahrtstor betreten. Anschließend wurde die Person nicht mehr gesehen". Der mutmaßlich bewaffnete Mann könnte laut Wolfgruber "noch im Areal bzw. im Gebäude sein oder auch nur durchgegangen sein und dieses am Hinterausgang verlassen haben".

Ein Zeuge, der den Unbekannten sah, soll die Polizei alarmiert haben - dessen Wahrnehmungen deckten sich auch mit einer Auswertung von Bildern aus einer Videoüberwachungskamera.

Die Polizei, die intensiv nach der beschriebenen Person suchte, war mit zahlreichen, teils schwer bewaffneten Kräften, auch von der Spezialeinheit Cobra, vor Ort. Zudem waren ein Polizeihubschrauber sowie mehrere Diensthunde im Einsatz.

Der Bereich um das Firmenareal wurde großräumig abgeriegelt, zahlreiche Menschen wurden aus dem Gebäude bzw. Areal geholt und in Sicherheit gebracht.

Neben dem Roten Kreuz wurde auch das Kriseninterventionsteam angefordert - letzteres, um in Sicherheit gebrachte Personen zu betreuen.

Gegen 14.45 Uhr fuhr die Polizei den Großeinsatz herunter - rund um das Gelände würden aber weiterhin Bestreifungen durchgeführt, hieß es. Laut SN-Informationen befanden sich im Gebäude auch etliche Kinder, diese wurden demnach zuerst im Gebäude von der Polizei bewacht bzw. geschützt und anschließend von der Polizei ins Freie geleitet.