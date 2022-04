Großer Polizeieinsatz in Salzburg-Sam "heruntergefahren": Suche nach Mann im Tarnanzug und offenbar mit Gewehr war bisher erfolglos

In Salzburg-Sam gab es am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und Cobra. Ein Zeuge hatte einen mutmaßlich bewaffneten Mann im Tarnanzug beobachtet.

In Salzburg-Sam gab es am Mittwoch einen Großeinsatz. Spezialkräfte der Polizei und die Männer der Elitetruppe Cobra durchsuchten am frühen Nachmittag das Areal der Integrativen Betriebe in der Warwitzstraße. Auch ein Polizeihubschrauber, eine Drohne und die Hundestaffel waren im Einsatz. Etwa 300 Beschäftigte wurden in Sicherheit gebracht. Es wurde jedoch keine verdächtige Person entdeckt.

Ein Zeuge hatte zuvor einen Mann in einem Camouflage- bzw. Tarnanzug beobachtet, der einen waffenähnlichen Gegenstand in den Händen hielt. Der mutmaßlich bewaffnete Mann soll das Firmenareal durch das dortige große Zufahrtstor betreten haben. Videoaufzeichnungen vom Areal hätten dies später bestätigt, teilt Polizeisprecher Hans Wolfgruber mit. Die Qualität des Videos sei jedoch schlecht und die Aufzeichnung "aus erheblicher Distanz". Die Auswertung der Bilder laufe noch. Anschließend wurde der Mann im Tarnanzug laut Polizei nicht mehr gesehen. Die Spezialkräfte durchsuchten am Nachmittag das gesamte Gebäude. Zunächst war nicht klar, ob sich die verdächtige Person im Firmengebäude befindet oder das Areal wieder verlassen hat. Auf dem Gelände sind neben dem Betrieb der Geschützten Werkstätten (GWS) auch mehrere Firmen und Einrichtungen untergebracht.

Der Bereich um das Firmenareal wurde großräumig abgeriegelt, über 300 Menschen wurden aus dem Gebäude bzw. vom Areal geholt und in Sicherheit gebracht. "Das ist für mich total chaotisch abgelaufen", sagt ein Angestellter den SN, der in einem der dort ansässigen Betriebe arbeitet. Er sei zusammen mit seinen Kollegen gegen Mittag aus der Betriebskantine evakuiert worden. "Auf einmal stand die Polizei vor der Firma." Zuerst sei noch nicht klar gewesen, ob alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich das Gebäude verlassen sollten. "Die Chefs haben uns dann Bescheid gegeben. Da hieß es dann: ,Sofort raus!'" Er habe schließlich mit seinen Kolleginnen und Kollegen auf dem Gelände der Nachbarfirma gewartet, bis der Einsatz beendet war.

Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreute die Personen, die in Sicherheit gebracht wurden. "Es gab durchaus auch Kollegen, denen es nicht so gut ging. Die meisten wirkten aber entspannt", schildert der evakuierte Angestellte. Gegen 15 Uhr beendete die Polizei den Einsatz auf dem Firmengelände. Es wurde keine verdächtige Person entdeckt. Eine Festnahme gab es bisher nicht. Die Gegend um das Firmengebäude wurde jedoch am Mittwochabend von Streifenpolizisten weiterhin abgesucht. Die Polizei ermittelt. Die evakuierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten das Gelände am Nachmittag wieder betreten. Laut SN-Informationen befanden sich im Gebäude auch etliche in einem Hort betreute Kinder, diese wurden demnach zuerst im Gebäude von der Polizei bewacht bzw. geschützt und anschließend von den Beamten ins Freie geleitet.