Großer Sachschaden: 28-jährige Pkw-Lenkerin verwüstete Halleiner Firmengelände

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall passierte am Dienstagvormittag in Hallein-Neualm.

Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ereignete sich am Dienstagvormittag im Halleiner Stadtteil Neualm. Eine 28-jährige Pkw-Lenkerin fuhr in einem Kreisverkehr und konnte laut Polizeibericht nicht ausfahren, da sich angeblich das Bremspedal nicht mehr betätigen ließ. Daraufhin habe sich die Frau entschieden, ihr Auto in ein Firmengelände zu lenken, da sie dort die geringste Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer angenommen habe. Die Unfalllenkerin habe dabei mit dem Wagen ein Verkehrsschild gerammt und dann einen Eisenzaun sowie eine Betonmauer durchbrochen. Anschließend geriet die 28-Jährige mit dem Fahrzeug auf einen Parkplatz, auf dem sie zwei geparkte Pkw touchierte und schwer beschädigte. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.