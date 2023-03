Plus

In Deutschland steht seit Mitternacht alles still. Der Warnstreik der Gewerkschaften betrifft aber auch Österreich. Ein Lokalaugenschein am Salzburger Hauptbahnhof.

BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Streik in Deutschland – das hat Auswirkungen auf den Nahverkehr in Salzburg, das Foto zeigt die Situation beim Hauptbahnhof am Montagmorgen. BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Streik in Deutschland – das hat Auswirkungen auf den Nahverkehr in Salzburg, das Foto zeigt die Situation beim Hauptbahnhof am Montagmorgen.