Großes Aufräumen nach schweren Unwettern

Starker Regen sorgte über das gesamte Wochenende für einen Großalarm im ganzen Pinzgau.

"Wir waren vorbereitet, aber der Regen war schlimmer als prognostiziert", schildert Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ) die Situation in der Bezirkshauptstadt. Am Samstag gab es den ersten massiven Hangrutsch in Thumersbach, vier Personen mussten ihr Wohnhaus verlassen. Am Sonntag spitzte sich die Lage zu. "Mit 40 Litern Regen pro Quadratmeter wurde gerechnet, 90 sind es geworden", so Wimmreuter.

Im hinteren Thumersbacher Tal mussten Menschen ihr Wohnhaus verlassen, in Schüttdorf und Zellermoos stieg der Grundwasserspiegel dramatisch. "Für den Bruckbergkanal haben wir eine Hochleistungspumpe angefordert, diese war sehr effektiv, trotzdem wurden jede Menge Keller überflutet." Im Minutentakt gingen bei der Feuerwehr Alarmmeldungen aus allen Ortsteilen ein. An allen Ecken und Enden schoss Wasser herunter, Muren gingen ab, verschütteten Straßen und Wege, beschädigten die Infrastruktur.

Am späten Sonntagnachmittag musste die Zeller Nordeinfahrt gesperrt werden, einige Stunden später auch die Südeinfahrt. "Zell am See war weder über die Straße noch über die Bahn zu erreichen. Es durften nur Einsatzfahrzeuge über die Seepromenade unterwegs sein." Am Montag gab es für die Schulen und Kindergärten im Zentrum nur einen Notbetrieb.

Hauptbetroffen waren neben Zell am See Viehhofen, Saalbach, Lend-Embach, Rauris, Taxenbach, Bruck, Piesendorf, Niedernsill, Uttendorf, Wald-Königsleiten und Stuhlfelden.

In Bruck mussten fünf Gebäude vorsorglich geräumt werden. Teile des bewaldeten steilen Hanges hinter den Häusern drohten abzurutschen. In Saalfelden musste die Feuerwehr zu unzähligen Einsätzen ausrücken. Meist ging es um überflutete Keller und Straßen. Auch die Baustelle der Wildbachverbauung im Zentrum von Maria Alm wurde geflutet.

Ludwig Fegerl vom Landesgeologischen Dienst nahm am Montag den Pinzgau vom Helikopter aus unter die Lupe. "In Rauris allein wurden hunderte kleine und größere Rutschungen festgestellt, Stadl sind zerstört, Güterwege verschüttet. Einige Häuser sind von der Umwelt abgeschnitten. In den Hängen ist noch viel Wasser, was schnelle Aufräumarbeiten unmöglich macht. Ab Wörth ist das Tal südwärts auf dem Straßenweg nicht erreichbar", so sein erster Bericht. Die Wildbachsperren sind unterschiedlich gefüllt.

In vielen Orten im Süden Salzburgs war von Donnerstag bis Sonntag mehr Niederschlag als normalerweise im ganzen Monat gefallen. In Kolm-Saigurn im Rauriser Talschluss kamen 180 Millimeter zusammen, im Ort Rauris selbst 114 Millimeter. In Bad Gastein waren es 129 Millimeter, das Novembermittel liegt bei 86 Millimetern.