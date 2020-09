Großes Echo auf Hofmarkt in Anif

Selbstbedienung im Anifer Ab-Hof-Verkauf scheint eine Marktlücke zu füllen.

Das Echo sei überwältigend gewesen, berichtete am Freitagnachmittag die Kastnerbäuerin Nicole Leitner nach der offiziellen Eröffnung der Hofgreißlerei in Anif. Wie berichtet, können dort ab sofort Kunden von Montag bis Samstag jeweils von 7 bis 19 Uhr im Selbstbedienungsmodus videoüberwacht ab Hof einkaufen gehen. Gebucht werden die Waren auf einem Tablet, bezahlt werden muss mit einer Bankomatkarte. "Zusätzlich haben wir neben der Eingangstür noch zwei Automaten aufgestellt, wo man rund um die Uhr, auch am Sonntag, mit Bargeld Eier, Milch, ...