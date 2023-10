Großes Glück im Unglück am Großglockner

Zwei Personen stürzten am Donnerstag hundert Meter mit ihrem Auto ab und konnten leicht verletzt wieder zur Straße hochklettern.

Zwischen 250.000 und 300.000 Fahrzeuge befahren zwischen Ende April und Oktober jährlich die Großglockner Hochalpenstraße. Ein Fahrzeug kam am Donnerstagabend auf der Salzburger Seite, Höhe Fuschertörl, von der Straße ab und stürzte hundert Meter bergab. "Wenn man zu so einem Absturz kommt, kann einen viel erwarten", sagte eine Sprecherin des Roten Kreuzes. "Aber die beiden befangen sich offenbar in der Lage, dass sie sich bewegen konnten und selbstständig wieder zur Straße hinauf geklettert sind." Die beiden Personen sind leicht verletzt, wurden aber zur weiteren Abklärung einmal ins Krankenhaus Schwarzach und einmal nach Zell am See gebracht.

Erst im Juli war auf dem Parkplatz Fuscher Lacke der Hochalpenstraße ein Auto 120 Meter abgestürzt. Damals allerdings befand sich niemand im Auto.