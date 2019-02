Großes Sehnen nach den Bergen

Die Mitgliederzahlen des Alpenvereins steigen stetig an. Von gesamt 50.000 im Bundesland sind es 22.000 allein in der Sektion Salzburg Stadt. Die Ortsgruppe Seekirchen zählt 2210 Mitglieder.

Der Alpenverein erfreut sich regen Zulaufs. Im Bundesland Salzburg zählt er knapp 50.000 Mitglieder. Rund 2000 neue Mitglieder sind allein im vergangenen Jahr dazugestoßen - 22.000 sind es allein in der Sektion Salzburg Stadt. "Wenn man berücksichtigt, dass ein Drittel der Mitglieder unter 30 Jahre alt ist, dann sind wir die größte nicht politische Jugendorganisation Österreichs", sagt Nicole Slupetzky. Die Salzburgerin ist Bundesjugendleiterin und Vizepräsidentin des Österreichischen Alpenvereins. Als "Hochburg" des Alpenvereins gilt übrigens - man möchte es nicht glauben - die Bundeshauptstadt Wien. Sie verzeichnete mit 7,3 Prozent Plus den außergewöhnlichsten Zuwachs im Vorjahr. "Wir erklären uns das im Hinblick auf die Großstadt mit der Sehnsucht nach den Bergen", sagt Slupetzky. Generell zeige sich, dass Naturschutz für viele Menschen an Bedeutung gewinne. Die Sektion Salzburg Stadt, zu der auch die Ortsgruppen Golling, Großgmain, Seekirchen, Straßwalchen, Eggelsberg und Ostermiething gehören, zählt 22.000 Mitglieder. Seit den 70er-Jahren hat sich ihre Zahl verdreifacht. Der Verein hält ehrenamtlich ein 440 Kilometer langes Wegenetz in Schuss und betreibt neun Schutzhütten. Im Internet können sich Mitglieder in Reservierungslisten eintragen und für diverse Touren und Ausbildungen anmelden. "Seit dem Vorjahr gibt es eine Mountainbike-Gruppe, ab dem Frühjahr neu eine Klettersteig-Gruppe. Sogar eine recht aktive Kajak-Gruppe gehöre zum Verein, sagt Sektionsvorsitzender Ulrich Mühlthaler (siehe Interview).