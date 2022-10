Bewaffneter Banküberfall in der Salzburger Altstadt: Polizei fahndet nach Täter

Erneut wurde eine Bankfiliale in der Stadt Salzburg überfallen. Der Täter ist auf der Flucht, er ist bewaffnet.

Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag um etwa 14.40 Uhr eine Bankfiliale in der Salzburger Altstadt überfallen. Der Unbekannte war bei dem Überfall bewaffnet - vermutlich mit einer Pistole. Er forderte Bargeld von den Bankangestellten und floh mit seiner Beute in bisher noch unbekannte Richtung. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Polizei fahndet nach einem Täter mit orange-weißer Kappe

Die Salzburger Polizei hat eine Alarmfahndung eingeleitet. Die Polizei sucht nach einem einzelnen Täter: einem 1,85 Meter großen Mann. Er trug bei dem Überfall ein helles Oberteil, eine orange-weiße Kappe und eine schwarze FFP2-Maske. Zudem sprach er laut Zeugen in einem österreichischen Dialekt.

SN/robert ratzer Das Kriseninterventionsteam ist ebenfalls vor Ort.

Salzburg: Zweiter Banküberfall in zehn Tagen

Erst in der vergangenen Woche wurde in der Stadt Salzburg eine Bank überfallen. Am 10. Oktober kam es ebenfalls zu einem bewaffneten Bankraub - in der St.-Julien-Straße im Stadtteil Elisabeth-Vorstadt überfiel ein Mann eine Bank. Mittlerweile wurde in diesem Fall ein Verdächtiger festgenommen. Er ist nicht jedoch nach wie vor nicht geständig.