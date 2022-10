Bewaffneter Banküberfall in der Stadt Salzburg: Polizei sperrt Kieselgebäude

Am Montagnachmittag kam es in der Stadt Salzburg zu einem bewaffneten Überfall. Der Täter ist auf der Flucht, die Polizei Salzburg sperrte die Umgebung um das Kieselgebäude in der Elisabeth-Vorstadt ab.

