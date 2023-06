Großgmain: Dachstuhl eines Wohnhauses geriet in Brand

Am späten Montagabend brach Feuer auf dem Dach eines Wohnhauses in Großgmain aus. Bewohner des Hauses bemerkten die starke Rauchentwicklung, kletterten auf das Dach und begannen sofort mit Löscharbeiten. Das meldet die Polizei in einer Aussendung.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Großgmain konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. "Glutnester im Dachbereich wurden von uns abgelöscht und dadurch konnte eine Ausbreitung auf den gesamten Dachstuhl verhindert werden", schreibt die Feuerwehr in einem Facebook-Posting.

Die Brandursache sowie die Schadenssumme sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.