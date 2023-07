Großgmain: Feuerwehr muss steckengebliebenen Buben aus Tümpel bergen

Zu einer Bergungsaktion ist am Donnerstagabend die Freiwillige Feuerwehr Großgmain alarmiert worden: In einem Tümpel nahe des Reha-Zentrums war ein Bub im sumpfigen Uferbereich steckengeblieben.

Bergungsaktion in dem Tümpel nahe des Reha-Zentrums Großgmain.

"Kind bis zum unteren Brustbereich im Schlamm eines Teiches eingesunken, kann sich selbst nicht mehr befreien" - so beschreibt die FF Großgmain in ihrem Einsatzbericht die Lage am Ort des Geschehens.

27 Freiwillige der Feuerwehr sowie Kräfte des Roten Kreuzes, das Team des Notarzthubschraubers Christophorus 6 sowie der Polizei rückten aus.

Ein bereits zuvor "zufällig vorbeikommendes Feuerwehrmitglied leistete bereits erste Hilfe und hielt den Buben über Wasser", hieß es bei der Feuerwehr weiter.

Unter Verwendung von Steckleitern sowie weiterem Werkzeug konnte der Neunjährige aus dem Tümpel geborgen werden. Er wurde zur Untersuchung in das Uniklinikum Salzburg geflogen.