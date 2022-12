Großgmain: Kinder fanden Granate aus dem Zweiten Weltkrieg

Der Fund wurde vom Entminungsdienst entfernt und vernichtet.

Am Freitagnachmittag entdeckten Kinder beim Spielen in einem abgelegenen Waldstück in Großgmain eine Granate. Der Vater der Kinder verständigte daraufhin die Polizei. Die Polizeistreife sicherte den Fundort ab und zog einen sprengstoffkundigen Beamten hinzu. Der Sprengkörper, der sich teils unter den Wurzeln befand, wurde am Samstag durch den Entminungsdienst gemeinsam mit sprengstoffkundigen Beamten entfernt und vernichtet. Laut Polizeibericht handelte es sich um eine französische Werfergranate (Kaliber 16) mit einer Länge von 24 Zentimetern aus dem Zweiten Weltkrieg.