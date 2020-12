Großprojekte im Lungau bleiben trotz Corona auf Schiene

Das geplante Biosphärenpark-Zentrum sowie Großprojekte bei der Murinsel in St. Michael stehen vor der Umsetzung. Dennoch: "Corona" hinterlässt auch in den Gemeindebudgets Spuren.

Durch ein Biosphärenpark-Zentrum soll die Biosphäre noch sichtbarer gemacht werden. Bei der Bürgermeisterkonferenz im Mai 2019 fiel die einstimmige Zustimmung für das geplante Biosphärenpark-Zentrum in Mauterndorf. Regionalverband-Obmann Manfred Sampl (ÖVP): "Der Neuwirtstadel soll in den nächsten Monaten durch das Land Salzburg angekauft werden. In Abstimmung zwischen Land und Gemeinden, Tourismus sowie Biosphäre wird dann ein Nutzungskonzept ausgearbeitet. 2021 wird also angekauft und geplant. Wir hoffen auf eine Umsetzung ab 2022. Die Inbetriebnahme ist aktuell für 2024 geplant."

Ziel ...