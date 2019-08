Großvater missbrauchte Enkelin und erhält mildere Strafe

Ein wegen sexuellen Missbrauchs an seiner siebenjährigen Enkelin verurteilter Pinzgauer hat am Mittwoch bei einer Berufungsverhandlung des Oberlandesgerichtes Linz (OLG) in Salzburg eine mildere Strafe erhalten. Der 71-Jährige, der im Februar am Landesgericht Salzburg zu sechs Jahren unbedingter Haft verurteilt worden war, erhielt aufgrund der überwiegenden Milderungsgründe vier Jahre unbedingt.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Laut Gericht würden die Milderungsgründe überwiegen