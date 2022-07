Großzügige Spende für die Flachgauer Tafel

Aus einer Charity-Aktion der Firma Biogena erhält die Flachgauer Tafel 18.000 Euro. Das Geld soll die Erweiterung einer Ausgabestelle ermöglichen.

Durch eine Charity-Tombola und die Versteigerung eines Bildes von Günter Edlinger bei einem Golfturnier auf Gut Altentann in Henndorf konnte die Firma Biogena insgesamt 18.000 Euro an Spenden für die Flachgauer Tafel sammeln. Petra Klinglmair, Leiterin des Charity-Programms des Mikronährstoff-Herstellers Biogena mit Firmenzentrale in Koppl übergab kürzlich den Scheck an die Flachgauer Tafel. "Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei allen Beteiligten für diese großartige Unterstützung", zeigt sich Günther Strauß, als stellvertretender Obmann der Tafel überwältigt. Auch die Geschäftsführerin Sandra ...