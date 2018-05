Gruber-Haus in Hallein erstrahlt in neuem Glanz

Rechtzeitig vor dem Tag der offenen Tür an Franz-Xaver Grubers Todestag (7.6.) wird das Gruber-Haus fertig. In den umgebauten Räumen treffen Historie und Moderne aufeinander.

Man habe sich beim Umbau des Gruber-Hauses mit der Tradition und Historie angelegt, betont Halleins Bürgermeister Gerhard Anzengruber und meint damit die Kirche als Eigentümer, aber auch das Bundesdenkmalamt und die Ortsbildschutzkommission. Beide hatten bei dem denkmalgeschützten Gebäude ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Auch die vertragliche Abstimmung mit den Anrainern sei eine Herausforderung gewesen. "Wir haben es praktisch auf den letzten Drücker geschafft", sagt Anzengruber in Anspielung auf den Tag der offenen Tür am 7. Juni, dem Todestag des Stille-Nacht-Komponisten.

Den Besuchern präsentieren sich die - dann noch leeren - Räumlichkeiten runderneuert. Anders als bisher steht dem Stille Nacht Museum jetzt das gesamte Gebäude und damit eine Nutzungsfläche von 325 Quadratmetern zur Verfügung. Auf die Ende September öffnende Ausstellung entfallen 170 Quadratmeter, der Rest entfällt auf das Archiv, einen Veranstaltungsraum, eine Garderobe und weitere Infrastruktur. Ein neuer Lift sorgt für Barrierefreiheit. Unterschiedliche Bodenniveaus wurden ausgeglichen. "Wir haben dem Haus ein neues Gesicht gegeben", ist Kulturstadträtin Eveline Sampl-Schiestl begeistert.

Museums-Leiter Florian Knopp hebt die Verknüpfung von Historie und Moderne hervor. "Wir haben eine Fußbodenheizung und den modernen Lift, geben aber auch Einblick in die Baugeschichte." So legte Restaurator Wolfgang Strasser an mehreren Stellen Wanddekorationen frei, die aus der Zeit Franz-Xaver Grubers stammen könnten.

Die Gebäudesanierung ist Teil eines mit 1,72 Millionen Euro budgetierten Gesamtprojektes. Bereits umgesetzt wurden die Pflasterung der Pfarrgasse und die barrierefreie Neugestaltung des Gruber-Platzes. Im Rahmen der Landesausstellung folgt am 29. September die Eröffnung des Stille-Nacht-Museums in den neuen Räumlichkeiten.