"Gruber & Mohr"-Festival in Hallein wird ausgebaut

Auch im Jahr eins nach dem Stille-Nacht-Jubiläum wird das Festival "Gruber & Mohr" fortgeführt und sogar noch deutlich erweitert. Der "Star" des Ganzen bleibt weiterhin die Gruber-Orgel in der Stadtpfarrkirche.

Startschuss für die Veranstaltungen ist fast schon traditionell der Termin rund um den Geburtstag von Stille-Nacht-Komponist Franz Xaver Gruber am 24. November. Ging das Festival im Jubiläumsjahr 2018 aber nur bis Weihnachten, so hat der Verein "Halleiner Puppentheater" seine Aktivitäten heuer deutlich ausgebaut: "Wir sind von Grubers Geburtstag bis zum Todestag am 6. Juni 2020 aktiv", sagt Organisator Herbert Struber.

"Halleiner Akteure, aber auch die internationale Elite"

Das Programm ist dabei deutlich gewachsen. Das Festival soll eine Brücke sein zwischen dem Komponisten Franz Xaver Gruber, seiner Orgel und dem Publikum, als kulturhistorische Auseinandersetzung mit Musik und Theater. "Wir binden viele Halleiner Akteure und andere aus der Region mit ein, es kommt aber auch zum Teil die internationale Elite", betont Struber. Wie zum Beispiel Olivier Latry, Titularorganist der Pariser Notre-Dame-Kathedrale, der am 15. März wieder in der Halleiner Stadtpfarrkirche gastiert.

Insgesamt sind neun Orgelkonzerte mit verschiedenen zusätzlichen Gastmusikern wie dem Kammerchor Vox Cantabilis oder der Philharmonie Salzburg geplant. Zudem wird die Stadtpfarrkirche an den Adventsamstagen und an jedem ersten Samstag im Monat musikalisch "bespielt" werden.

70 Jahre alte Puppen werden reaktiviert

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Puppentheater. Am 21., 22. und 23. Dezember wird wieder das Stück "Gruber & Mohr" aufgeführt, in dem John Lennon, Mozart, Joseph Mohr und Gruber selbst die Entstehung und Verbreitung des Stille-Nacht-Liedes erklären und kommentieren. Das zweite diesjährige Stück, "Stierwoscha und Zeiserlfonga", setzt sich mit diesen beiden Salzburger Legenden auseinander.

"Wir haben dafür auch 70 Jahre alte Puppen des Halleiners Edmund Stierschneider wieder aktiviert." Geschrieben hat es der Salzburger Autor Walter Müller, aufgeführt wird es am 17., 18. und 19. April im Keltenmuseum. An diesem Samstagnachmittag (18. April) findet zudem ein Straßentheaterfest mit dem Halleiner Puppentheater und dem Kichererbsentheater in der Altstadt statt.