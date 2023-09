Grünau oder Seekirchen: Wer hat die beste 1b im Land?

Auch in Sachen Nachwuchsarbeit zählen die beiden Vereine zur Spitze im Salzburger Unterhaus. Die Vorfreude auf das Duell ist groß.

Einige Jahre lang saß Grödigs zweiter Anzug am besten. Doch die 1b-Mannschaft des Ex- Bundesligisten ist im Sommer in die 2. Landesliga Nord abgestiegen. In dieser haben aktuell die zweiten Mannschaften aus Seekirchen und Grünau die Nase vorn. Während die Grödiger Letzter sind, liegen die beiden mit jeweils elf Punkte auf den Rängen acht und neun. Am Samstag (17 Uhr) kommt es in Seekirchen auf Kunstrasen zum direkten Duell.

"Die beste 1b-Mannschaft zu sein, ist ein Ansporn", sagt Grünaus Sportchef Helmut Rottensteiner, der einen Top-6-Platz im Visier hat. Beim 2:1-Erfolg gegen Koppl glänzte zuletzt der 16-jährige Christoph Brötzner mit einem feinen Schlenzer zur Führung, Maximilian Auner legte nach. Rottensteiner sprach von einem "mega-wichtigen Sieg" und sagte vorausschauend: "In Seekirchen wird es ein Spiel auf Augenhöhe. Sich mit Gleichaltrigen zu messen, ist das Schönste."

Motiviert sind auch die Hausherren, die beim 1:1-Unentschieden in Köstendorf zuletzt Chancen auf den Sieg ausließen. "Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden. Der älteste Spieler ist zwanzig Jahre alt", sagt Obmann Anton Feldinger, der nach der Absage des Ex-Eugendorfers Daniel Reischl zu Wochenbeginn noch auf Trainersuche war. Die Vorfreude auf das 1b-Duell ist groß. "Dieses ist immer interessant. Wir haben jedenfalls das Potenzial, um um die vorderen Plätze mitzuspielen."