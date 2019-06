Grüne brechen Lanze für "sexuelle Bildung" an Schulen

Die Salzburger Bürgerliste spricht sich gegen die Verbannung von externen Vereinen an Schulen aus.



"Mehr Vernunft und weniger Emotion" fordert die Salzburger Gemeinderätin Anna Schiester in der Diskussion rund um den Vorschlag von ÖVP und FPÖ, externe Vereine an Bildungsstätten die sexualpädagogische Bildung zu verbieten. In Salzburg wäre etwa der Verein Selbstbewusst betroffen. Kommende Woche soll über diese schwarz-blauen Pläne im Nationalrat beraten werden.



"Sexuelle Bildung durch professionelle, sexualpädagogisch geschulte Anbieter, die nach festgelegten Qualitätsstandards arbeiten, gelten in Salzburg und österreichweit seit vielen Jahren als Erfolgsmodell. Das jetzt mit einem Federstich zunichte zu machen, ist verantwortungslos", so Schiester. Sowohl Lehrkräfte als auch Eltern schätzen ihren Worten nach das Workshop-Programm der Vereine als Ergänzung zum Regelunterricht. "Die Vereine verfügen über qualifizierte Ausbildungen, sind auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand und können die Fragen der Kinder und Jugendlichen altersadäquat beantworten. Benotende Lehrerinnen und Lehrer sind bei unangenehmen oder tabuisierten Problemen und Fragen nicht die richtigen Ansprechpersonen für die jungen Leute. Das können professionelle, externe Anbieterinnen und Anbieter einfach besser."



Die Bürgerliste befürchtet zudem, dass künftig niemand Verantwortung für sexualitätsbezogene Probleme und Fragen von Kindern und Jugendlichen übernehmen wird, sollten die Pläne von ÖVP und FPÖ in die Tat umgesetzt werden. "Nicht nur, aber auch weil es in Österreich einen Mangel an sexualpädagogischen Inhalten in der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer gibt."



