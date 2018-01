Grüne Jugend mit Tennengauer Schlagseite

In der neu gegründeten Grünen Jugend Salzburg ist der Tennengau stark vertreten. Neben dem 17-jährigen Vorstandssprecher Mario Steinwender aus Golling ist auch die 15-jährige Johanna Vogl aus Hallein im Vorstand.

Wenn diesen Samstag bei der Landesversammlung der Grünen die "Grüne Jugend Salzburg" offiziell als Teilorganisation anerkannt wird, werden unter anderem auch zwei Teenager aus dem Tennengau ganz vorne im Rampenlicht stehen. Der frisch gewählte Vorstandssprecher Mario Steinwender besucht derzeit den Informatikzweig des BORG Nonntal und steht dort kurz vor der Matura.

Nach seinem Zivildienstjahr will er Jus studieren und das so schnell wie möglich durchziehen. "Ich kann mir aber auch vorstellen, in der Gemeindepolitik aktiv zu werden", sagt der 17-Jährige.

Ebenfalls im Vorstand der Grünen Jugend vertreten ist die 15-jährige Johanna Vogl aus Hallein. "Ich wollte schon länger aktiv etwas tun. Besonders den Rechtsruck nach der letzten Wahl wollte ich nicht einfach so auf mir sitzen lassen. Von meiner Mutter (der grünen Landtagsabgeordneten Kimbie Humer-Vogl, Anm.) habe ich erfahren, dass sich die Grüne Jugend neu gründet. Die Idee hat mir sofort gut gefallen", sagt die BRG-Schülerin.

Wie ihr Vorstandskollege kann auch sie sich vorstellen, eine politische Karriere einzuschlagen. "Mich würde ein Psychologie-Studium interessieren, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass ich politisch aktiv bleibe", sagt Vogl.

Im bevorstehenden Landtagswahlkampf will der grüne Nachwuchs "mithelfen, wo es geht". "Es wird sicher Verteilaktionen geben. Wie wir uns darüber hinaus engagieren, müssen wir noch im Vorstand klären", sagt Steinwender. Die grüne Jugendlandesrätin Martina Berthold zeigt sich jedenfalls erfreut, wieder eine Jugendorganisation zu haben: "Den Jungen stehen bei uns alle Türen offen."

Notwendig war die Neugründung als "Grüne Jugend Salzburg" geworden, nachdem sich die Mutterpartei auf Bundesebene nach internen Streitigkeiten im Vorjahr von ihrer Nachwuchsorganisation getrennt hatte.