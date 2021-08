Grünflächen als Hitzeschutz bei Neubauten

In der Stadt Salzburg muss bei Neubauvorhaben künftig eine Grünflächenzahl berücksichtigt werden. Auf Dächern, Tiefgaragen und Fassaden soll Blattwerk sprießen, um dem Klimawandel zu begegnen.

Die Stadt Salzburg ist mit 58 Prozent Grünanteil und Grünlanddeklaration bereits eine der grünsten Städte Österreichs. Es soll in Zeiten der Klimaerwärmung aber noch mehr sein. Das Planungsressort von Barbara Unterkofler (ÖVP) will für Neubauten künftig eine Grünflächenzahl (GrünFZ) einführen.

Entwickelt wurde die neue Maßeinheit in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur in Wien. Es gebe eine extrem effiziente Anpassungsstrategie an den Klimawandel, erklärt Experte Florian Reinwald vom Institut für Landschaftsplanung (BOKU): "Erstens Bäume, zweitens Bäume, drittens Bäume. ...