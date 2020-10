Grundbesitzer wehren sich

Betroffene Grundbesitzer wollen dem Bau der 380-kV-Freilandleitung nicht zustimmen. Dazu fordert man eine Einstellung der derzeitigen Arbeiten, bis letztinstanzliche Gerichtsurteile vorliegen.

Renate und Andreas Dengg (Neumoarhof), Burgi und Rudi Voithofer (Hinterburgschwaighof), Sonja und Hans Rettensteiner (Schloifhof) sind erzürnt. Sie alle eint, dass über ihren Grund und Boden die geplante Trasse der 380-kV-Leitung führen soll. Und: Sie haben einer De-facto-"Enteignung" oder "zwangsweisen Einräumung von Dienstbarkeiten" seitens der Verbund-Tochter Austria Power Grid (APG) nicht zugestimmt.

Die APG führt nun diese sogenannten Zwangsenteignungsverfahren gegen gut zehn Grundbesitzer im Zentralraum von Bischofshofen und St. Johann durch. "So manche Grundstücksbesitzer haben eingeschüchtert die willkürlichen Zahlungsangebote der APG angenommen, aber wir gehen bis zum Letzten", drohen sie.

Familie Dengg ist gleich doppelt vom Bau betroffen: Beim Bauernhof in St. Johann von der 220-kV-Leitung und bei ihrer Alm im Naherholungsgebiet von Bischofshofen, im Gainfeld, soll die 380-kV-Leitung errichtet werden. "Wir rufen alle Bauern auf, das Urteil des Verfassungsgerichtshofes abzuwarten und noch nicht mit Rodungsarbeiten zu starten", sagt der St. Johanner Landwirt Hans Rettensteiner.

Auf dieses Urteil setzen sie alle nämlich große Hoffnung: "Jeder, der bei uns baut, braucht vor einem Baustart alle Genehmigungen. Doch die APG wartet nicht auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofes."

Der Baubescheid für die 380-kV-Leitung ist seit März 2019 rechtskräftig. Das Bundesverwaltungsgericht hat allerdings eine Berufung vor dem Verwaltungsgerichtshof ermöglicht. Diese Entscheidung ist noch ausständig, die Anträge auf aufschiebende Wirkung gegen die Salzburgleitung wurden aber abgewiesen. Der Baustart erfolgte bereits im Oktober 2019. Bereits im Dezember 2015 genehmigte das Land Salzburg die umstrittene Salzburgleitung. Politisch erteilte die Landesregierung damals der 380-kV-Erdverkabelung eine Absage und entschied sich für die Freileitung. Im Falle eines belgischen Windparks mussten die Behörden den Baubescheid trotz erfolgten Baubeginns aufheben, weil es im Vorfeld keine Strategische Umweltprüfung gab. Und das treffe auch auf die 380-kV-Salzburgleitung zu, betont auch Franz Fuchsberger von der Initiative "Fairkabeln", der trotz derzeitigen Hungerstreiks beim Treffen der Grundstücksbesitzer am Haidberg (Bischofshofen) vorbeischaute.

"Wir hungerstreiken nicht fürs Erdkabel, sondern für die Einstellung der Waldrodungs- und Bauarbeiten sowie der Enteignungsverfahren, bis das letztinstanzliche VGH-Urteil vorliegt."

Der Verein Fairkabeln fordert aber generell: "Wir sind nicht gegen die 380-kV-Leitung, sondern wollen, dass künftig alle großen Freileitungen auf Dauer komplett unter die Erde kommen." Das sei längst "neuer Stand der Technik" und zahlreiche Erfahrungen in anderen Länder wie in Südtirol oder in der Schweiz würden beweisen, dass das ohne Probleme möglich sei und viele Vorteile habe: "Österreich ist ein reiches Land, lebt von seiner Schönheit, und da will man diese Nachkriegstechnologie verwenden." Man habe durch Geologen bereits Beweise erbracht, dass eine alternative Trassenführung von Elixhausen bis in den Pinzgau leicht möglich sei: "Die Erdkabel könnten entlang von Autobahnen, Tunnels und Forststraßen auf einer maximalen Breite von drei Metern verlaufen. Die Freileitung soll gut 890 Millionen Euro kosten. Unsere Experten schätzen die Kosten für eine dauerhafte Erdkabelleitung niedriger ein. Aber können es wirklich allein die Kosten sein, die das bestimmen? Die APG hat in der vorletzten Ausgabe der Pongauer Nachrichten davon gesprochen, dass mit dem Bau der 380-kV-Leitung die Versorgungssicherheit für den Pongau erhöht wird. Haben wir derzeit keine Versorgungssicherheit? Dazu weiß man, dass es durch die Klimaveränderung immer heftigere Unwetter und damit auch Mastbrüche geben wird. Und dann will man auf einer Leitung die 380- und 110-kV-Leitungen zusammenlegen?"

Man ärgere sich auch darüber, dass immer wieder von der finanziellen Wertschöpfung für die Region gesprochen werde. "Doch nur die Erdarbeiten werden von österreichischen Firmen gemacht", zählt Fuchsberger auf: "Der Stahl für die Masten kommt aus Indien bzw. China, in Tschechien wird alles zusammengebaut. Wo ist da die viel zitierte Wertschöpfung? 2025 soll laut APG die Leitung in Betrieb gehen. Das kann sich allein aufgrund der Enteignungsverfahren und der neuerlichen Einsprüche der Grundeigentümer nicht ausgehen. Viele Urteile sind nicht ausjudiziert und es entstehen durch die Verzögerung auch mehr Kosten. Ist das wirklich notwendig?"

Fuchsberger geht davon aus, "dass wir erfolgreich sein werden, wir erwarten das Gerichtsurteil noch heuer." "Der Leitungsbau ist nicht nachhaltig und außerdem hässlich", betont Burgi Voithofer. "Unser ganzes Landschaftsbild wird sich verändern", befürchtet sie. "Direkt unter der 380-kV-Leitung wird man auf den Weiden keinen Stacheldraht mehr angreifen können, so steht der dann unter Hochspannung. Wir sorgen uns, dass wir dort teilweise keine Landwirtschaft mehr betreiben können. Derzeit züchten wir auf diesen Weiden Schottische Hochlandrinder."

Andrea und Reinhard Mayerhofer haben am Haidberg eine Imkerei. Die 380-kV-Leitung soll direkt neben ihren Bienenstöcken vorbeiführen: "Wir fürchten um die Existenz unserer Imkerei", sagt Mayerhofer, der Obmann des Imkervereins in Bischofshofen ist und 250 Bienenvölker züchtet. "Wir haben auch eine Königinnenzucht und es gibt konkrete Befürchtungen, dass wir diese dadurch verlieren können." "Wir kämpfen bis zum Letzten, auch wenn wir so wenig Lobby haben. So kann man nicht mit uns umgehen", betonen sie alle und hoffen trotzdem: "Immer mehr hinterfragen diesen Bau. Wir bangen um die Gesundheit unserer nächsten Generationen. Es geht um deren Zukunft."

Die Gegenseite hat ein äußerst aggressives Vorgehen gegenüber den Grundstücksbesitzern an den Tag gelegt, gibt sich Fuchsberger enttäuscht: "Der Bau der Leitung wurde 1995 eingereicht. Man könnte nun einige Wochen noch bis zur Urteilsverkündung mit den Baumaßnahmen aussetzen. Das wäre ein Zeichen von Menschlichkeit bzw. Deeskalation. Einfach auch, um Rechtssicherheit zu bekommen." Sollte das Urteil negativ für die Erdkabel-Anhänger ausgehen, so "wäre alles vorbei. Aber ich glaube nicht, dass das das der Fall sein wird." Seine Hoffnung ist, dass "endlich die Politik mit uns an den Tisch kommt. Denn die Bevölkerung will ein Erdkabel."