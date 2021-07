Gruppe junger Männer raubte 19-Jährigen in der Stadt Salzburg aus

Am Elisabethkai ist es Samstagfrüh zu einem Raubüberfall gekommen. Mehrere Männer sollen einen Salzburger ausgeraubt und verprügelt haben.

In der Nacht auf Samstag gegen 03:30 Uhr wurde ein 19-jähriger Salzburger am Elisabethkai von hinten attackiert. Täter soll eine Gruppe von fünf bis sechs jungen Männern gewesen sein, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Samstagvormittag mitteilte. Die Männer hätten von hinten auf den Salzburger eingeschlagen. Als dieser zu Boden ging, hätten sie weiter mit Fäusten und Beinen auf ihn eingetreten. Die Täter forderten, dass der Salzburger ihnen seinen Rucksack aushändigen solle. Dieser Aufforderung kam das Opfer schließlich nach. Der Salzburger wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus gebracht. Mehr war bislang noch nicht bekannt, die Ermittlungen nach den Tätern laufen.