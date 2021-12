Gschwendtner lädt ein zum Hüttenadvent

Der Moderator erinnert sich in seinem neuen Buch "Hüttenadvent" an seine Kindheit und seine Zeit als Hüttenwirt.

"Advent, das ist für mich im Jahreskreis die schönste Zeit", schreibt Herbert Gschwendtner im Vorwort zu seinem Buch "Hüttenadvent - Weihnachten wie damals" und führt weiter aus: "Der Grund liegt wohl in meiner Kindheit, in der ich durch die Eltern und vor allem durch die Großeltern diese Zeit besonders intensiv erleben durfte."

Dieses intensive Erleben Gschwendtners merkt die Leserin/der Leser auf allen 132 Seiten. Die Weihnachtsgedichte und Adventgeschichten von Herbert Gschwendtner laden zum Lesen und Vorlesen ein. Sie bringen uns zurück in die Zeit, als es im Ort noch viele Krämer gab, das Zuckerlglas der Großmutter das höchste Gut war, die Krippenfiguren als Spielzeug herhalten mussten und Weihnachten und Geschenke noch einfacher, aber vielleicht stimmungsvoller als heute waren. Gschwendtner brachte teils rührende persönliche Erlebnisse ebenso zu Papier wie zur Adventzeit passende Gedichte. Abgerundet und ergänzt werden die Zeilen durch die Illustrationen der Bischofshofener Künstlerin Eva Auer.

Gschwendtner ist ein wahres Multitalent. 1948 in Schwarzach im Pongau geboren, stammt er aus einer Bergmannfamilie und verbrachte seine Kindheit in Mühlbach am Hochkönig. Auf seine Malerlehre folgten Wanderjahre, in denen er sich in verschiedenen Berufen versuchte. In den Siebzigerjahren betreute er als Hüttenwirt das Matrashaus auf dem Hochköniggipfel und bewirtschaftete anschließend 20 Jahre die Dr.-Heinrich-Hackel-Hütte im Tennengebirge. Nach einer Krebsoperation versuchte er, seine Krankheit durch das Schreiben von Gedichten und Kurzgeschichten zu überwinden. 28 Jahre lang gestaltete er Volksmusiksendungen für Radio Salzburg, hat ein Vierteljahrhundert Wanderkolumnen in der Salzburg-Krone geschrieben, moderierte von 2014 bis 2016 Wandersendungen in ServusTV und ist seither beim Privatsender RTS Salzburg tätig.

Im Verlag Anton Pustet sind zahlreiche seiner Bücher erschienen. Hüttenadvent ist sein neuestes. ISBN 978-3-7025-1037-4