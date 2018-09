Günstigere Öffis während der Tunnelsperre - im ganzen Pinzgau

Während der Sperre des Schmittentunnels von 1. bis 25. Oktober werden die öffentlichen Verkehrsmittel in der Region günstiger angeboten und der Takt der Pinzgauer Lokalbahn verdichtet, gibt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) bekannt. "Wir starten mit Beginn der Umbauarbeiten eine Öffi-Kampagne, schaffen ein vergünstigtes Angebot und erhöhen die Taktfrequenz. Damit wollen wir den Umstieg auf die Öffis attraktiver machen", so Schnöll zum Resultat der Zusammenarbeit des Verbandes des Öffentlichen Personennahverkehrs Pinzgau (ÖPNV) mit dem Salzburger Verkehrsverbund (SVV).

Bgm. Franz Wenger (Taxenbach) vom ÖPNV Pinzgau: "Wir wollen mit einem verstärkten Angebot Staus auf den Straßen vermeiden helfen. Die Kosten für den verdichteten Fahrplan der Pinzgauer Lokalbahn übernimmt der ÖPNV." Zwischen Zell am See Bahnhof und Piesendorf Bad ist die Pinzgaubahn werktags im 30-Minuten-Takt unterwegs. Fahrplan unter: www.pinzgauerlokalbahn.at

Im Aktionszeitraum von 1. bis 25. Oktober gibt es eine Monatskarte zum Preis einer Wochenkarte. "Egal, für welche Strecke, es muss nur die Ein- und Ausstiegsstelle im Pinzgau liegen", sagt Johannes Gfrerer vom SVV. "Man muss die Karte nicht schon am ersten Tag kaufen, sondern an einem Tag im Aktionszeitraum. Wenn sie erst am 25. Oktober gekauft wird, gilt sie bis 24. November." Damit kann man sich neben der Stauvermeidung auch Kosten sparen, sagt Gfrerer und gibt ein Beispiel: "Eine Monatskarte für die Strecke Mittersill-Zell am See kostet statt 86 Euro nur 24,40 Euro. Diese Karten sind übertragbar. Wir wollen, dass wirklich jeder zu günstigen Konditionen die Öffis nützen kann."

Weiters gibt es ein kostenloses Tages-Testticket. Dieses ist einem Folder beigefügt, der in einer Gesamtauflage von 10.000 Stück gedruckt wurde. "Sie liegen bei den Gemeinden auf, dort können sie abgeholt werden", sagt Wenger. Auch bei den ÖBB und der Pinzgauer Lokalbahn ist er zu haben. Zusätzlich soll der Folder an Staupunkten auf Pinzgaus Straßen verteilt werden.