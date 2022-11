Taxi zum Öffi-Tarif soll Alkolenker in Salzburg bremsen

Die Zahl der Alkounfälle nähert sich dem Niveau der Vor-Corona-Jahre. Doch nun scheint eine wirksame Gegenstrategie zu entstehen.

In der Pinzgauer Fremdenverkehrsgemeinde Leogang läuft seit Mitte September ein Pilotversuch, der ab kommendem Jahr schrittweise im gesamten Bundesland in den Echtbetrieb übergeführt werden soll. In Leogang stehen von 6.30 Uhr früh bis 19.30 Uhr am Abend zwei Taxis bereit, um Fahrgäste zum Öffi-Tarif zu festgelegten Haltestellen im Ort zu transportieren.

Bedarfstaxi-Angebote gibt es zwar auch in anderen Gemeinden (etwa das "Walsie" in Wals-Siezenheim), das Projekt in Leogang wird gemeinsam von Taxiinnung, Verkehrsverbund und dem Land Salzburg betrieben. ...