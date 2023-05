Günther Kronberger gibt den Taktstock ab

Nach 30 Jahren an der Spitze der Trachtenmusikkapelle St. Martin blickt der scheidende Kapellmeister nun zurück. Der musikalische Pongauer spricht über die Erlebnisse aus seiner Zeit als Kapellmeister, über seinen Werdegang und gibt dem neuen Amtsträger Erich Schnitzer noch den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg.

30 Jahre lang schwang Günther Kronberger den Taktstock der Trachtenmusikkapelle St. Martin. Nun war es für den verdienten Musiker an der Zeit, das Amt weiterzugeben. "Es waren wunderbare Jahre mit zahlreichen besonderen Erlebnissen", erinnert sich Kronberger. "Eines der ganz großen Highlights war eine zweiwöchige

In 30 Jahren hat sich viel geändert

Chinareise, die unsere Kapelle gemeinsam mit den Lungötzer Kollegen rund 8000 Kilometer durch das asiatische Land führte. Neben Wuhan und Schanghai führte unsere 100-köpfige Reisegruppe damals der Weg auch bis nach Peking."

Doch es sind nicht nur Konzertreisen, die Kronberger im Gedächtnis bleiben werden. "Der gesamte Aufbau, was sich in den letzten dreißig Jahren alles geändert hat und ganz einfach das Miteinander unter den Musikern - so etwas Besonderes findet man kaum woanders", hebt der St. Martiner weiter hervor. Darum fiel es Kronberger auch keinesfalls leicht, den Taktstock weiterzugeben: "Die doch sehr zeit- intensive Arbeit als Kapellmeister ließ sich nun einfach nicht mehr mit dem Beruf unter einen Hut bringen. Ich freue mich nun aber, als Klarinettenspieler eine etwas komfortablere Rolle in der Trachtenmusikkapelle zu spielen." Überhaupt zur Musik gekommen ist Kronberger durch seinen Vater. Selbst ein leidenschaftlicher Musiker, fiel der Apfel für Günther Kronberger nicht weit vom Stamm.

Früh übt sich

"Mit sechs Jahren begann ich mit der Klarinette im Arm meinen musikalischen Werdegang. Später kam dann noch die Ziehharmonika dazu. Mit 16 Jahren brachte mich mein alter Klarinettenlehrer auf die Idee, den dreijährigen Kapellmeisterkurs zu absolvieren. Gesagt, getan. Und wenig später saß ich in Bischofshofen im Lehrgang. Als ich diesen mit 19 Jahren dann beendet hatte, legte der alte Kapellmeister nach dem Jahreskonzert plötzlich sein Amt zurück und verkündete ohne vorherige Absprache, dass ab jetzt ich die Musikkapelle leiten werde - zugegeben, zu der Zeit war ich schon noch etwas grün hinter den Ohren. Ich wollte mich jedoch noch weiterbilden und nahm daher weitere zwei Jahre Privatunterricht beim damaligen Landeskapellmeister Hans Ebner aus Bad Dürrnberg. Das hat mir für meine weitere Entwicklung als Kapellmeister sehr viel gebracht. Natürlich war es dennoch eine große Herausforderung, so jung eine Musikkapelle zu führen, doch mit Respekt und einer wunderbaren Gemeinschaft zogen wir in St. Martin die letzten 30 Jahre immer an einem Strang".

Erich Schnitzer übernimmt den Taktstock

Kronbergers Platz an der Spitze der St. Martiner Trachtenmusikkapelle übernimmt von nun an Erich Schnitzer. "Ich bin froh, dass die Kapellmeisterrolle mit Erich Schnitzer ein Musiker aus den eigenen Reihen übernimmt und er die dreijährige Ausbildung durchgemacht hat."

Kronberger hat für seinen Nachfolger noch ein paar wichtige Ratschläge parat: "Genieße die Zeit, denn es wird eine wirklich besondere sein. Und man muss auch manchmal einfach über Sachen stehen, denn die Position des Kapellmeisters geht nicht nur mit musikalischen, sondern oft auch mit zwischenmenschlichen Herausforderungen einher. Das erfordert immer ein wenig Fingerspitzengefühl."