Der 33-jährige Gnigler will bei den Paralympics kommendes Jahr auf Medaillenjagd gehen. In den vergangenen Wochen arbeitete er mit seinen Trainern an seinen Schwächen im Parathriathlon.

SN/sw/privat/th. kaserer Günther Matzinger fährt bei den Trainings oft auf den Gaisberg, in den Tennengau und Flachgau bis nach Mondsee.