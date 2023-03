Gut 100 Nazi-Postings verschickt und Hakenkreuz-Tattoo am Körper: Salzburger verurteilt

"Das war eine irrsinnige Blödheit von mir. Ich begreife jetzt, dass solche WhatsApp-Postings nicht lustig sind, sondern furchtbare Taten und Täter verharmlosen. - Umfassend geständig war am Montag ein 39-jähriger Salzburger (39), der wegen etlicher Verbrechen nach dem Verbotsgesetz am Landesgericht Salzburg vor einem Geschworenensenat (Vorsitz: Richter Günther Nocker) saß.

Über viereinhalb Jahre hindurch hatte er insgesamt gut 100 hitlerverherrlichende oder die NS-Zeit positiv darstellende Nachrichten versendet. Und nicht nur das: Der Angeklagte hatte sich schon vor vielen Jahren ein Hakenkreuz auf die Brust sowie SS-Runen auf die Oberarm-Innenseite tätowieren lassen, zudem hatte er etliche Hitlerbilder in seiner Wohnung aufgestellt und auch mehrere verbotene Waffen, etwa eine Pistole Marke Browning und eine Pumpgun - besessen.

"Die Tätowierungen habe ich inzwischen entfernen lassen. Leider habe ich sie mir damals, als ich so um die zwanzig war, in einer reinen Rauschaktion stechen lassen. Wenn ich auf Urlaub war oder so, dann habe ich sie aber immer abgedeckt", meinte der 39-Jährige gegenüber den Geschworenen.

Der Angeklagte wurde zu 20 Monaten bedingter Haft verurteilt (rechtskräftig).