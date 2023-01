Gut Aiderbichl hat 2022 insgesamt 915 Tiere gerettet

2022 war ein bewegtes Jahr für Gut Aiderbichl. Nicht nur die Pandemie, sondern auch der andauernde Krieg, die Inflation und viele weitere herausfordernde Situationen betreffen indirekt auch Gut Aiderbichl. Dennoch konnte die Tierschutzgemeinschaft im Jahr 2022 insgesamt 915 Tieren ein Zuhause auf Lebenszeit ermöglichen.

Gut Aiderbichl mit dem Hauptsitz in Henndorf ist eine wichtige Institution für den Tierschutz in Österreich. Gut Aiderbichl rettet Tiere aus den unterschiedlichsten Lagen und schenkt ihnen auf Gut Aiderbichl ein neues Zuhause auf Lebenszeit. Im Jahr 2022 haben sich die Pandemie, der Ausbruch des Ukraine-Kriegs und auch die Inflation in einer steigenden Anzahl von Anfragen bei Gut Aiderbichl niedergeschlagen. Bis zu 30 Hilferufe gehen täglich ein.

160 Tiere aus der Ukraine gerettet

Zahlreiche der geretteten Tiere kamen im vergangenen Jahr aus der Ukraine zu Gut Aiderbichl. Die Kämpfe dauern an und machen Ort und Stelle für Mensch und Tier unerträglich. Bereits zu Kriegsausbruch im März 2022 hat Gut Aiderbichl nicht lange gezögert, sondern sofort Tierfutter und Hilfsgüter in die Krisenregion geliefert. Viele Ukrainer/innen waren im Laufe des Jahres auch gezwungen, ihre Heimat zu verlassen.

Sie wollten auch ihre Tiere nicht alleine zurück- und damit dem sicheren Tod überlassen. Gut Aiderbichl hat es geschafft, über 160 Tiere aus der Kriegsregion in Sicherheit zu bringen. "Solche Geschichten sind der Beweis einer 20 Jahre andauernden und beispiellosen Arbeit im Sinne der Tiere", so Stiftungsvorstand Dieter Ehrengruber.

Auch von der Inflation ist Gut Aiderbichl aufgrund der steigenden Preise für Tierfutter, Strom und Gas betroffen. Mithilfe seiner Unterstützer/innen konnte Gut Aiderbichl dennoch 915 notleidenden Tieren helfen. Sie werden auf den 30 Standorten in sechs verschiedenen Ländern Europas liebevoll versorgt. Insgesamt leben auf den Gut-Aiderbichl-Höfen mittlerweile über 6000 Tiere.