Gut Aiderbichl in Henndorf nimmt zwei alte Therapiepferde aus Wien auf

Die Haflingerwallache Nanuk und Willow dürfen in Henndorf ihren verdienten Ruhestand genießen. Ein Therapiezentrum in Wien bat um Hilfe: "Durch die Teuerung wurden wir zu etwas gezwungen, was wir nie wollten. Die Tiere abzugeben."

BILD: SN/GUT AIDERBICHL Ausgelassen auf der Wiese unterwegs – Nanuk und Willow. BILD: SN/GUT AIDERBICHL Pflegerin Lisa Schnaitmann hat die Haflingerwallache sofort ins Herz geschlossen. BILD: SN/GUT AIDERBICHL Herumtollen auf der Wiese . . . BILD: SN/GUT AIDERBICHL Eine kleine Mahlzeit zwischendurch ... BILD: SN/GUT AIDERBICHL Mit einer Blume im Maul ...

Nanuk und Willow sind zwei altgediente Therapiepferde. Die Haflingerwallache haben jahrelang Kinder und Erwachsene - mit oder ohne Beeinträchtigung - begleitet, beim Sportvoltigieren, in der Therapie oder im Teamtraining. Bisher war geplant, dass die Tiere ihren Lebensabend im Stall des Therapiezentrums in Wien verbringen können. "Die massive Teuerungswelle zwingt das ,Zentrum für tiergestützte Pädagogik - Integratives Reiten und Voltigieren Schottenhof' im 14. Bezirk in Wien dazu, die Pferde abzugeben," heißt es. Dieter Ehrengruber, Gut Aiderbichl-Stiftungsvorstand, hat sofort zugesagt, die Tiere aufzunehmen.

Die Kosten für die zwei Senioren sind dramatisch gestiegen Vielen Tierhalterinnen und Tierhaltern macht die Teuerung zu schaffen, heißt es. Das bleibt nicht ohne Folgen. Derzeit erreichen Gut Aiderbichl Henndorf so viele Anfragen wie noch nie zuvor. "Nanuk und Willow sind unsere Wegbegleiter, Kollegen und Freunde," heißt es beim "Zentrum für tiergestützte Pädagogik - Integratives Reiten und Voltigieren Schottenhof". Irgendwann war aber klar: Die Kosten für die zwei Senioren sind zu hoch. Geschäftsführerin Michaela Jeitler: "Durch die Teuerung wurden wir zu etwas gezwungen, was wir nie wollten. Die Tiere abzugeben." Schweren Herzens ersuchte sie Gut Aiderbichl um Hilfe.

Ein Projekt, um die Lebensqualität alter Tiere zu verbessern Mit 30 bzw. 27 Jahren zählen Nanuk und Willow zu den Senioren - keine Seltenheit auf Gut Aiderbichl. Derzeit haben mehr als 150 Pferde auf Gut Aiderbichl das fortgeschrittene Alter von 25 Jahren erreicht, und damit oft andere Bedürfnisse als junge Tiere. Um ihnen bestmöglich gerecht zu werden ist - in Zusammenarbeit mit der Sandgrueb-Stiftung, der Vet. Med. Universität Wien und der Vetsuisse-Fakultät in Zürich - das Projekt "Quality of Life" entstanden. Ziel ist es, die Lebensqualität von alten und kranken Tieren nachhaltig zu verbessern.